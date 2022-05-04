После разгрома на Новопавловском направлении Россия перебрасывает технику и военных с новой силой – Генштаб

После разгрома на Новопавловском направлении Россия перебрасывает технику и военных с новой силой – Генштаб

После неудачного штурма населенного пункта Новоселка Россия начала перебрасывать технику и личный состав железнодорожным транспортом.

Как отмечает Генштаб ВСУ, российские оккупанты понесли существенные потери, поэтому были вынуждены снова подкрепиться новой техникой и военными.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ вечером 4 мая.

"На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил. С целью усиления группировки войск противник осуществляет перебрасывание техники и личного состава железнодорожным транспортом", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, российские военные продолжают наступление на востоке, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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