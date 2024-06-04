После разрешения бить по РФ Украина приближается к пересечению самой большой "красной линии" Путина — Newsweek

Эксперты и военные оценили, как россияне могут ответить на украинские удары западным оружием по РФ.

После того, как Украина получила разрешение США использовать американское оружие для ударов по территории России, Киев приблизился к "красной линии" президента РФ Владимира Путина.

Какие последствия последнего "зеленого света" от Вашингтона – анализируется в статье Newsweek.

Просьбы Украины о применении оружия на территории России выросли в течение мая, поскольку вражеские войска добились успехов в Харькове, а ВСУ не смогли противостоять ракетам, направленным на северо-восточный регион государства.

Комментарий госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтону пришлось "приспосабливаться" к войне, отражает его позицию по увеличению военной помощи Украине.

От предоставления сначала ракет Javelin и Stinger США перешли к передаче ракетных систем залпового огня HIMARS, танков M1 Abrams. А вскоре истребители F-16 американского производства будут поставлены Украине другими странами. Удары большой дальности, включая наземные ракетные системы ATACMS, остаются без внимания для Украины. Это признак того, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор опасается эскалации.

Отмечается, что Кремль, представивший свое вторжение в Украину как прокси-конфликт между Россией и НАТО, ссылался на красные линии в ходе войны, дойдя до того, что предлагал ядерные действия в случае угрозы существованию государства, хотя это было неопределенно.

"Пока что Путин не выполнил в военной форме обещания наказать Запад за его поддержку Украины, но останется ли это так и дальше, и какие его "красные линии" остаются неопределенными, особенно учитывая объявление в мае об учениях с ядерным оружием? Newsweek обратился к Кремлю за комментарием", – говорится в публикации.

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Россия может демонстративно использовать ядерное оружие

"Для России наступит момент, когда будут пересечены настоящие "красные линии", и тогда, конечно, они предпримут соответствующие контрмеры. Это потенциально имеет стратегические последствия, поскольку это может рассматриваться Россией как значительный шаг к эскалации", – высказал мнение научный сотрудник Болонского университета, автор книги "Переосмысление стратегической культуры России: русский путь" Николо Фасола.

"Россия может решить нанести другой набор ударов по разным целям, и потенциально они снова могут быть направлены на украинские активы на территории Польши. Или они могут пойти на демонстрационное применение тактического ядерного оружия", – предположил Фасола.

В то же время он указал, что россияне, "как и мы, боятся эскалации", поэтому опасения Запада по поводу эскалации со стороны РФ "не оправдались за последние несколько лет".

Возможны удары РФ по оружию и средствам НАТО

Как заявили 23 мая в российском МИД, Москва нанесет ответные удары по объектам Великобритании, если Украина использует британское оружие для ударов по территории РФ.

Заместитель директора Медиа-сети Эйзенхауэра (EMN), подчеркивающей мир и дипломатию во внешней политике США, Мэтью Хох сказал, что российская угроза также может касаться американского оружия.

"Это означает удары по объектам в Украине, где войска НАТО могут тренировать украинских военных или помогать выполнять украинские командные функции. Это может означать сбивание самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО. Это может означать уничтожение транспортных средств материально-технического обеспечения НАТО, которые, как сообщается, доставляют оружие и материалы в Украину", – сказал Хох.

Хох – капитан морской пехоты США в отставке, который в марте проинформировал Совет Безопасности ООН об опасности эскалации войны в Украине, – сказал: "Большая опасность заключается в том, что если это оружие с Запада поразит гражданскую цель, скажем школу, полную российских детей, каким тогда будет ответ России?"

"Я не думаю, что Россия пойдет так далеко, чтобы атаковать западные военные цели за пределами Украины. Я не думаю, что россияне хотят такой эскалации, но для чрезвычайно малых преимуществ, которые даст это оружие, риски просто слишком велики", – высказался зам. директора Медиа-сети Эйзенхауэра.

Проведенный независимым российским изданием "Агентство" в октябре 2023 года анализ кремлевских месседжей показал, что за предыдущий месяц российские власти практически прекратили использовать фразы "красные линии" и "удары по центрам принятия решений" в своих угрозах Западу и Украине.

"Красная линия" Путина по Крыму уже пересечена

"Видя, что Путин считает Крым формально российской территорией, "красная линия" Путина уже пересечена", – сказал старший аналитик по разведке охранной фирмы Global Guardian Зев Файнтух, имея в виду неоднократные украинские удары по целям на оккупированном полуострове.

"Комплексы целей, по которым сейчас наносятся удары в Крыму, будут аналогичны тем, что расположены в Белгородской, Брянской, Курской и других соседних областях. Что Москва действительно может сделать, кроме того же самого?" – сказал Файнтух.

Он отметил, что волна непонятных пожаров на объектах в странах НАТО, в которых обвиняют Москву, демонстрирует, какие диверсии готова осуществить Россия.

"Мы уже видели, как Россия учится использовать тактическое ядерное оружие. Маловероятно, что Россия кинетически набросится на страну НАТО обычным и, более важно, способом, который можно приписать", — считает старший аналитик по разведке Global Guardian.

Зачем Украине бить по территории РФ

Как указывают авторы статьи, изменение политики Вашингтона означает, что Украина может нацелиться на российские войска и элементы управления, артиллерию, материально-техническое обеспечение, подразделения ПВО и потенциально боевую авиацию на территории РФ вблизи Харькова.

"То, что действительно переклонило чашу весов, – это применение Россией тяжелых планировочных бомб. Они дешевые, их много, и их почти невозможно сбить, когда они сброшены. Единственный реальный способ остановить эти атаки – это достать до бомбардировщиков в небе, или еще лучше, пока они еще на земле, и здесь поможет западный комплект. Украине нужно ударить по местам, где эти бомбы размещены на территории России. Истребители будут благом для этого императива", – объяснил Файнтух.

До смены политики США такие союзники по НАТО, как Польша, Германия и Франция, уже говорили, что Киеву разрешено использовать их оружие для ударов по России. Исследователь по обороне словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон сказал, что решение администрации Байдена было обусловлено хрупкой ситуацией с безопасностью в Харькове.

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"Неспособность изменить политику требовала бы развертывания дефицитной рабочей силы и вызвала бы ненужные потери для Киева, заменить которые было бы дорого", – сказал Хилтон.

По его словам, изменение курса союзников по НАТО было дополнительной чертой, "но не решающей, учитывая давнее обязательство Вашингтона избежать разжигания Третьей мировой войны".

"Следует ожидать, что по мере того, как война затянется, европейские страны будут продолжать опережать Америку, когда дело дойдет до выполнения трудных политических решений, рискующих спровоцировать Россию", – высказался исследователь по обороне.

К слову, как заявили в Белом доме, США не исключают, что могут расширить географию российской территории, по которой Украине будет позволено бить западным оружием.

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