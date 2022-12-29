После российской ракетной атаки есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей — Галущенко

Герман Галущенко отметил, что энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

В результате сегодняшней ракетной атаки российских оккупантов в Украине повреждены некоторые объекты генерации и электросети.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

"К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах", — рассказал он.

Министр отметил, что по стране будут происходить аварийные отключения света.

В то же время Галущенко сообщил, что энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

Напомним, россияне для массированного ракетного удара по Украине 29 декабря задействовали 13 самолетов и два корабля, а также тактическую авиацию. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в общей сложности может быть запущено врагом около 100 ракет.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в небе над столицей удалось сбить 16 вражеских ракет. Впрочем, сколько их выпустили по Киеву в целом, неизвестно.

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