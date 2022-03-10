После шквала критики Великобритания упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины

После шквала критики Великобритания упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины

В то же время проверки безопасности въезжающих в Британию украинцев также будут продолжаться.

Великобритания перевела свою программу получения виз для украинских беженцев в онлайн-режим.

По словам министра внутренних дел Британии Прити Патель, со следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно посещать визовый центр перед поездкой в Британию, сообщает BBC.

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"Украинцы с паспортами смогут получить разрешение на въезд сюда полностью в режиме онлайн, где бы они ни находились, и смогут сдать свои биометрические данные уже в Великобритании", – заявила Патель.

В то же время проверки безопасности въезжающих в Британию украинцев также будут продолжаться.

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Министр внутренних дел добавила, что у нее есть две ключевые цели при решении этого вопроса: "во-первых, обеспечить безопасность британского народа, во-вторых, сделать все возможное, чтобы помочь украинцам".

Система Британии вызвала критику после того, как некоторым беженцам удалось добраться до французского портового города Кале, прежде чем им было сказано отправиться на прием в Париж или Брюссель в рамках административных процедур.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отменять визовые требования для убегающих от российского вторжения украинцев. Джонсон заявил, что Великобритания будет столь щедрой, насколько это возможно, но должна быть проверка.

ТСН.ua