После спецоперации с российским Ми-8 количество желающих военных РФ сдаться в плен Украине выросло на 70% – ГУР

После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий.

После успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину российский вертолет Ми-8, количество российских военнослужащих, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

"Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" – скачок произошел примерно на 70 процентов за день", – заявил Юсов.

Прокомментировал Юсов также информацию из телеграмм-каналов, что якобы лицу, которое передаст Украине истребитель МиГ, дадут два миллиона долларов.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", – говорит он.

Разведка – это единственный источник, который озвучил публично рост количества заявок для сдачи в плен. Получить комментарий от российской стороны в условиях войны Радио Свобода не может.

"Хочу жить" – государственный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, призванный помочь военнослужащим РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь. Проект, как заявляют, гарантирует при сдаче в плен содержание военнослужащих согласно нормам Женевских конвенций.

Напомним, 23 августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. Военнослужащий, офицер ВСУ Артем Шевченко рассказал, что российский пилот вертолета Ми-8 АМТШ (бортовой номер 62 из состава 319-го отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края РФ, в/ч 13984) не поддержал войну.

Напомним, ранее Максим Кузьминов рассказал о судьбе других членов экипажа вертолета Ми-8.

Также он может вступить в ряды ВСУ и получить гражданство.

Читайте также: