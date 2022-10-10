"После террора РФ вывод только один": Кулеба оценил возможность переговоров с Россией

Глава МИД Дмитрий Кулеба после массированных ракетных обстрелов Украины и проведения фейковых незаконных псевдореферендумов отрицает возможность проведения переговоров с РФ, терроризирующей мирных людей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона на "1+1".

"Да нет, не решился никто на это (о переговорах с РФ, — Ред.). Но, смотрите — я скажу очень дипломатично. Мы хоть и дипломаты, но когда кто-то в последние дни публично или непублично пытается сказать слово "переговоры", мы просто затыкаем рот, потому что после того, что сделала Россия в последние дни, что она сделала сегодня, от незаконной аннексии территорий и заканчивая Запорожьем, Днепром, Киевом, Львовом и всеми другими нашими городами, вывод только один и президент на это очень четко указал, что российские ракеты — и есть ответ России на переговоры. Не надо играть с нами в эту игру", — сказал Кулеба и добавил, — "Мы очень четко говорим некоторым странам, которые ищут этот случай — разыграть эту партию в интересах России".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обстрелы Украины со стороны российских оккупантов не остановят поддержку международных партнеров, а только ее повысят.

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