После того, как ВСУ остановили врага на Запорожье, россияне прибегают к тактике выжженной земли

Из некоторых населённых пунктов выехали 90% жителей. Те, кто, несмотря ни на что, остаются под обстрелами, вынуждены жить почти без продуктов, света и воды, говорится в ТСН.

О мирной жизни в деревне в полусотне километров от Запорожья уже ничего не напоминает. Каждый день новые прилеты и новые жертвы. Дом Николая разнесло российской ракетой, когда он был в летней кухне. Говорит, они с женой спаслись чудом. «Дым, вся хата раскрыта, ну, а это уже утро, в половине пятого утра нашли это все разваленное, с той стороны начало гореть на чердаке. Я ведра взял, жена подает мне, заливаю водой там…», – рассказывает мужчина.

В Новоандреевке тяжело найти хотя бы одно неповрежденное здание. Разрушены дома, местная школа и детский сад. Местные пытаются лишний раз не выходить за пределы двора. Люди говорят, график россиян уже выучили. Практически каждое утро села парами обстреливают вражеские самолеты, а после обеда вступает артиллерия. В этой части села жителей почти не осталось. Здесь не работают магазины, и с начала марта люди вынуждены жить без электричества. Воду – набирают дождевую.

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Сегодня здесь ждут волонтеров, что развозят пенсии, доставляют лекарства и продукты. Пока это – единственная связь с миром и возможность выжить. «Основное – это вода и хлеб. Чего у людей нет совсем. Воды нет потому, что неоткуда качать, нет электричества, нет насосов. Хлеб, потому что здесь нет магазинов. Людям, кроме воды, даже поесть нечего», — рассказывают волонтеры.

В этот раз селянам привезли еще крупы и консервы. Работы в селе нет, фермерские хозяйства разрушены: сожжена техника, уничтожены склады. Рашисты продолжают насыпать даже по руинам. Один из комбайнов еще дымится. Накануне здесь убирали урожай — не знали, что в поле оставляли мины вражеские ДРГ. «Комбайн наехал на танковую мину. Потом произошло возгорание сухого урожая, рапс это был непосредственно, и детонация еще произошла двух мин», — рассказывают местные.

Комбайнеры выжили, но урожай несобран на поле. Найти уцелевшую технику в деревне практически невозможно. Большинство домов опустели, остались в селе только пенсионеры, которым некуда уезжать.

Вместе с соседними селами Новоандреевка под обстрелами почти полгода. Позиции вражеских войск всего в нескольких километрах отсюда. Впрочем, все попытки со стороны россиян продвинуться ВСУ сразу останавливает. Наши бойцы уверяют: в этом направлении ни одно село рашистам уже не отдадут.

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