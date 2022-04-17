После того, как я увидел, что происходит в Украине, я не верю миру — Зеленский

Глава государства верит в украинский народ и ВСУ в борьбе с врагом.
После того как Россия напала на Украину, президент Украины Владимир Зеленский не верит некоторым лидерам мира и некоторым соседним странам.
Об этом глава государства сказал в интервью CNN.
"Я не верю миру. После того как мы увидели, что происходит в Украине, я не верю в это чувство, что мы должны верить некоторым странам или некоторым лидерам. Мы не верим словам. После эскалации со стороны России мы не верим нашим соседям". Мы не верим всему этому", – заявил Зеленский.
Он также добавил, что не верит даже задокументированным гарантиям безопасности и международному праву, поскольку война в Украине бурлит.
"Даже я не верю документам, потому что у нас также есть Будапештский меморандум — я думаю, вы знаете все его детали. Для меня это просто бумажка, которая ничего не стоит", — сказал Зеленский.
Глава государства верит в украинский народ и ВСУ в борьбе с врагом. "Единственная вера в себя, в свой народ, вера в наши вооруженные силы и вера в то, что страны поддержат нас не только своими словами, но и действиями", – продолжил Зеленский.
Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что если России удастся взять под свой контроль Донбасс, то нет гарантий, то она не пойдет снова на Киев.
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