После того, как я увидел, что происходит в Украине, я не верю миру — Зеленский

После того, как я увидел, что происходит в Украине, я не верю миру — Зеленский

Глава государства верит в украинский народ и ВСУ в борьбе с врагом.

После того как Россия напала на Украину, президент Украины Владимир Зеленский не верит некоторым лидерам мира и некоторым соседним странам.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

"Я не верю миру. После того как мы увидели, что происходит в Украине, я не верю в это чувство, что мы должны верить некоторым странам или некоторым лидерам. Мы не верим словам. После эскалации со стороны России мы не верим нашим соседям". Мы не верим всему этому", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что не верит даже задокументированным гарантиям безопасности и международному праву, поскольку война в Украине бурлит.

"Даже я не верю документам, потому что у нас также есть Будапештский меморандум — я думаю, вы знаете все его детали. Для меня это просто бумажка, которая ничего не стоит", — сказал Зеленский.

Глава государства верит в украинский народ и ВСУ в борьбе с врагом. "Единственная вера в себя, в свой народ, вера в наши вооруженные силы и вера в то, что страны поддержат нас не только своими словами, но и действиями", – продолжил Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что если России удастся взять под свой контроль Донбасс, то нет гарантий, то она не пойдет снова на Киев.

Читайте также: