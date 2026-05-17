После удара по Москве командующий СБС "Мадьяр" предупредил Лукашенко

Украинские дроны атаковали Москву

Российская столица больше не защищена от ударов украинских дронов. Успешная атака на Москву должна стать предупреждением для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которого Кремль подталкивает к участию в войне против Украины.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») в своей заметке в соцсетях.

«Шансы сравнялись: аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни на Патриках (то есть Патриарших прудах, центре светской жизни в Москве — ТСН.ua) и окрестностях», — отметил он, намекнув на то, что ранее российская террористическая армия наносила удары по Киеву, считая, что на зеркальный ответ ВСУ не способны.

Свое сообщение Роберт Бровди сопроводил фотографией дрона с ироничной надписью «Moscow never sleeps» («Москва никогда не спит») — фразой, которой раньше описывали непрерывное движение и динамику жизни в российской столице и которая теперь приобрела другой смысл.

При этом командующий СБС ВСУ предостерег белорусского диктатора Александра Лукашенко от попытки поддержать российскую агрессию против Украины.

«Юстас — Алексу Григоровичу: важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее — искусство выхода из него. Лукашеску, присматривайся к перспективам», — написал Бровди.

Напомним, в ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Сообщается о взрывах, пожарах и поражении ряда стратегических объектов.

