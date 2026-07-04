После удара по НПЗ ситуация с дизелем: обозреватель заявил о возможном дефиците топлива на Кубани.

Россия, бензин / © Associated Press

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После удара по нефтеперерабатывающему заводу Славянск-Эко в Краснодарском крае ситуация с обеспечением дизельным топливом в регионе могла существенно ухудшиться.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По словам Мирошникова, еще за сутки до атаки по НПЗ "Славянск-Эко" в Славянске-на-Кубани в сети появилось видео, на котором, как утверждается, представитель одного из поставщиков дизельного топлива для аграрных предприятий Краснодарского края рассказывает о ситуации на рынке.

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По его словам, с запасами дизельного горючего в регионе «все отлично». В то же время, он якобы описывает схему, по которой поставщики искусственно задерживают отгрузку горючего, чтобы впоследствии продавать его по значительно более высоким ценам. В качестве альтернативы он вспоминает быструю поставку, но уже по цене, которая может быть втрое больше.

Мирошников обратил внимание, что эти заявления прозвучали незадолго до удара по нефтеперерабатывающему предприятию.

«Интересно, а какая сейчас ситуация с дизелем в Краснодарском крае? Теперь топливо не придержишь, чтобы срубить х3», — сказал он.

Военный обозреватель также предположил, что подобная ситуация с топливным обеспечением может наблюдаться и в других регионах РФ. В то же время, независимого подтверждения информации о дефиците дизельного топлива после атаки пока нет.

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Удары по России - последние новости

Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России. Ночью 28 июня раздавались взрывы в Славянске-на-Кубани . После атаки ударных беспилотников загорелся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

По данным СБС, украинские удары дронами по Москве и другим регионам РФ в последнее время стали самыми масштабными с начала полномасштабного вторжения Путина. Атаки начали влиять на окружение Путина, среди которых представители политической и бизнес-элиты страны.

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