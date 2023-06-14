После удара по Одессе Россия снова вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами"

Россия держит в Черном море два ракетоносителя.

По состоянию на утро 14 июня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море шесть кораблей, среди которых два – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет – до 16 ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до восьми российских кораблей.

Напомним, в ночь на 14 июня оккупанты ударили по Одессе ракетами "Калибр", в результате чего есть погибшие, пострадавшие и разрушения.

На кануне удара по Одессе Россия увеличила корабельную группировку в Черном море.

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