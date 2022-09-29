После удара "Ураганом" по Днепру вместо дома погибшей семьи осталась только 7-метровая воронка

Российский террор на Днепропетровщине – запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов" россияне ударили по Зеленодольскому обществу. Известно о 15 раненых работниках предприятия.

Около часа ночи рашисты атаковали ракетами Днепр, попали по жилым кварталам, говорится в ТСН.

Завалы на месте прилета по частному сектору продолжают разбираться. Погибших на этот момент так и осталось трое. Это одна семья — родители и сын.

Поиски еще одного ребенка из этой семьи еще продолжаются, на месте их дома яма глубиной 7 метров. Что касается раненых, информацию об их состоянии обещают предоставить позже — их пятеро и они в больнице. Среди них 12-летняя девочка, которая просто спала, когда обломки от ракет улетели на ее дом.

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На месте прилета повреждены 60 частных домов, сгорели автомобили. В целом, район очень сильно пострадал.

Другая ракета, всего их было две, прилетела на местный рынок. Посреди рынка огромная воронка метров пять в глубину. Десятки лотков и контейнеров истерзаны. Всюду обломки стекла и вырванные двери. Несколько киосков уничтожены полностью.

Предприниматели разбивают остатки товара, преимущественно уничтоженного. Одна из женщин потеряла все, однако радуется, что не пострадали люди и уцелели флаги Украины. "Флаги Украины остались, ничего с ними не сгорело. Так пусть будет и Украина — вся целая", — говорит женщина.

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