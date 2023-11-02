После ударов ATACMS россияне вывозят технику из Бердянска: в воздушных силах отреагировали

После того, как ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по месту базирования окупантов в Бердянске, россияне перебросили свою авиацию на базу в Таганроге.

В Воздушных силах прокомментировали изменения в размещении российской авиации после успешной работы ВСУ по оккупированному Бердянску.

О ситуации рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Если у противника появляются средства поражения с соответствующим радиусом действия и техническими характеристиками, то противник должен как-то реагировать – это очевидно", – сказал Игнат.

Теперь, по его словам, россияне пытаются спасти свою технику и вооружение и выводят ее из зоны потенциального поражения.

"Это касается также тех крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так случилось и с российским флотом, который отошел на базы Новороссийска и так далее. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут достать противника, или другую глубину — соответственно, противник будет на это реагировать", — сказал Игнат.

Он также добавил, что, скорее всего, так же оккупанты будут реагировать, когда в Украине появятся истребители F-16.

Напомним, 31 октября 2023 года российские захватчики сосредоточили на авиабазе в городе Таганрог 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8. Скорее всего, именно те вертолеты, которые армия РФ держала в аэропорту временно оккупированного Бердянска до удара Сил обороны Украины с использованием ОТРК ATACMS 17 октября 2023 года.

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