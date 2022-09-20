После успехов ВСУ на фронте оккупанты снова принялись впопыхах организовывать псевдореферендумы

На фоне успешного контрнаступления ВСУ российские оккупанты и коллаборанты пытаются как можно быстрее подготовиться к так называемому "референдуму" о присоединении захваченных территорий к составу России.

Так называемый "общественный совет" Херсонской области обратился к оккупационному главе области с просьбой "немедленно провести референдум о вступлении в РФ".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Один из коллаборантов — Кирилл Стремоусов, называющий себя заместителем председателя военно-гражданской администрации области — заявил, что 20 сентября оккупационные власти Херсонщины сделают заявление о проведении так называемого "референдума" о присоединении к России.

По его словам, этого якобы "ожидают все". Мол, жители региона хотят, чтобы "референдум" состоялся "как можно скорее".

Кроме того, 19 сентября в оккупационных администрациях так называемых ДНР и ЛНР начали активно заниматься проведением референдума. Соответствующее заявление сделал гауляйтер оккупированной части Донбасса Денис Пушилин.

По его словам, "долгожданный" референдум на Донбассе является якобы "спасательным политическим решением, защищающим граждан".

Россияне также заявили, что украинцы, якобы "выдворенные" из Запорожской области за "подрывную (проукраинскую) деятельность", смогут вернуться в регион после его вхождения в состав РФ.

Напомним, заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз заговорил о принадлежащих Украине новых территориях России.

"Референдумы на Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью изменяют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", — написал Медведев.

Ранее боевик из так называемой "ДНР" на Херсонском направлении сообщил своей жене о прорыве украинских войск. Также оккупант признался, что отступать им не позволило командование.

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