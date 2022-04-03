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После ужасных кадров из Бучи Франция предлагает усилить давление на Россию

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После ужасных кадров из Бучи Франция предлагает усилить давление на Россию

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Франция осудила убийства русскими оккупантами мирных жителей Бучи.

В Министерстве иностранных дел Франции решительно осудили жестокие убийства оккупантами РФ мирных жителей Бучи в Киевской области.

В МИДе призвали усилить экономическое давление на Россию, сообщает РБК-Украина.

"Необходимо продолжать и усиливать международное экономическое давление на Россию. Мы будем работать совместно с нашими партнерами, украинскими властями и компетентными международными судами, включая Международный уголовный суд, над тем, чтобы эти действия (России — ред.) не остались безнаказанными, чтобы виновны в этом преступлении ответили за свои действия", — говорится в сообщении главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана.

Напомним, в Буче волонтеры сотнями собирают тела застреленных людей: сюда впервые довезли гуманитарку.

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