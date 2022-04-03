После ужасных кадров из Бучи Франция предлагает усилить давление на Россию

Франция осудила убийства русскими оккупантами мирных жителей Бучи.
В Министерстве иностранных дел Франции решительно осудили жестокие убийства оккупантами РФ мирных жителей Бучи в Киевской области.
В МИДе призвали усилить экономическое давление на Россию, сообщает РБК-Украина.
"Необходимо продолжать и усиливать международное экономическое давление на Россию. Мы будем работать совместно с нашими партнерами, украинскими властями и компетентными международными судами, включая Международный уголовный суд, над тем, чтобы эти действия (России — ред.) не остались безнаказанными, чтобы виновны в этом преступлении ответили за свои действия", — говорится в сообщении главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана.
Напомним, в Буче волонтеры сотнями собирают тела застреленных людей: сюда впервые довезли гуманитарку.
Читайте также:
- "Россия хуже ИГИЛ": Кулеба рассказал, как российские военные расстреливали украинцев в Буче
- Улицы покрыты трупами: самые ужасные кадры зверств кафиров из городов под Киевом, где была армия России (фото, видео 18+)
- Арестович записал спецобращение, в котором прокомментировал зверское убийство оккупантами людей в Киевской области