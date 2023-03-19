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После визита Путина в Мариуполе заметили "гуманитарную миссию" с флагами Армении и Дагестана – мэр

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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1102
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После визита Путина в Мариуполе заметили "гуманитарную миссию" с флагами Армении и Дагестана – мэр

Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Через Мариуполь также прошли пять грузовиков с БК и 17 грузовиков с живой силой в направлении Мангуша.

В воскресенье, 19 марта, во временно оккупированном Мариуполе был замечен конвой "гуманитарной миссии" с флагами Армении и Дагестана.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня в Мариуполе после тайного визита Путина по пр. Металлургов, в сторону Ильича, зафиксирована колонна из четырех тентованных грузовиков с флагами Армении, Дагестана с надписью "Гуманитарная миссия" – заявил Андрющенко.

По его словам, авто ехало в сопровождении конвоя легковых автомобилей с проблесковыми маячками и флагами "народного фронта" – политико-террористической организации боевиков так называемой ДНР.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. ТСН.ua собрал все, что известно о приезде кремлевского диктатора в город.

По мнению военного эксперта Ивана Киричевского, визит Путина в Мариуполь сигнализирует, что оккупанты готовятся отступать.

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Дата публикации
Просмотры
1102
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