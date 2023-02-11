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После визита Зеленского в Британию Украина может получить ракеты Harpoon и Storm Shadow

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
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После визита Зеленского в Британию Украина может получить ракеты Harpoon и Storm Shadow

Фото: Associated Press

В Великобритании оценивают, какое количество таких ракет сможет получить Украина.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию страна может передать нам ракеты Harpoon и Storm Shadow.

Об этом пишет The New York Times.

Известно, что Украина может получить следующие ракеты:

  • Harpoon с дальностью удара до 240 км;
  • Storm Shadow для авиации с дальностью удара до 400 км.

Эти ракеты помогут уничтожать цели врага, в частности, в аннексированном Крыму.

В Британии оценивают, какое количество таких ракет сможет получить Украина. Предполагается, что страна вполне может заняться переоборудованием противокорабельных ракет Harpoon, которые стоят 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

По данным издания, в Великобритании есть на балансе 30 воздушных судов   Eurofighter Typhoon. Это самолеты старшего поколения, которые теоретически могли бы пополнить наши Воздушные силы.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Украина будет в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен.

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Дата публикации
Просмотры
330
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