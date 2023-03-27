"После волн мяса будут волны железа": генерал-лейтенант о тактике врага

Пока Россия на поле боя продолжает брать количество, это отличный шанс для Украины брать именно качеством.

Об этом в прямом эфире телеканала FREDOM рассказал генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника генерального штаба ВС Украины 2006-2010 годов Игорь Романенко.

По его словам, модернизированные МиГи, переданные нам западными партнерами, не полностью реализуют возможности базового натовского самолета, такого как F-16, F-18.

"Мы боремся потому что возможности модернизации улучшились, по сравнению с имеющимися у них советскими вариантами. Но они еще не достигли уровня базового натовского самолета, за который борется наше военно-политическое руководство и это очень правильно, потому что, во-первых, в оборонных действиях они уже нужны, а мы сейчас проводим оборонную операцию, где нужно остановить противника", – говорит Романенко.

Он продолжает, что оккупанты хоть тактически, но продвигаются и наступают.

"Поэтому нам необходимо уничтожить как можно больше живой силы и техники противника, заставить его перейти к обороне и только после этого переходить к наступательным действиям в том случае, если к этому времени будет подготовлен стратегический уровень резерва. А эти резервы предусматривают не только нашу пехоту, которую мы ценим, но на земле должна быть поддержка танков более эффективной, чем российская советских времен, которую они сейчас реанимируют", — добавляет он.

Кроме того, Украине необходимо прикрытие с воздуха современной авиации.

"Но пока, к сожалению, наоборот — более современные российские, у них возможности и характеристики лучше, чем наши старые советские. Немного улучшилась ситуация с поступлением советских модернизированных, но в принципе альфо не изменится, пока не будет предоставлена авиационная техника поколения 4+. Возможности есть, многие страны согласились, но нет решения. Поэтому мы очень надеемся по результатам работы нашего руководства с руководством союзников, в первую очередь, Соединенных Штатов", — резюмирует он.

Ранее Романенко объяснил, что российская армия решила переориентироваться на Авдеевку, потому что там у них "сильнее логистическое обеспечение", а вокруг Бахмута. сосредоточены мощные украинские усилия.

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