После войны в Украине ожидают прирост разводов: эксперты советуют действенные способы сохранения отношений

Поможет сохранить отношения, даже в разных странах, умение не зацикливаться на обстоятельствах, а где-то бывать и делиться этим с партнером.

Война стала еще одним испытанием для отношений людей, после войны в Украине ожидают прирост разводов, говорится в ТСН.

Больше всего изменений сейчас претерпевают семьи, которые имели дисгармонические или кризисные отношения, а еще те, которые имеют маленьких детей, детей подростков и те, чьи дети готовятся к самостоятельной жизни отдельно.

Отношения Алины с Винницой войну не выдержали. Хотя и она, и ее муж все время были вместе в Украине. “Война дала понимание, что жить надо… Даже если я не знаю сколько проживу, но я хочу прожить так, как я хочу, и вместе с тем, с кем я хочу. Проживать с человеком, у которого не горят глаза на тебя, это какая-то очень ложная стратегия”, — объясняет она.

Также читайте Саммит G20 еще до начала встречи заговорил об украинской войне

Для многих пар война стала официальным разрешением развестись. Перед тем, как пойти на этот шаг, Алина обращалась к психологам и пыталась еще спасти брак. Одна из их рекомендаций была поехать с мужем пожить в другой город. Но две недели на двоих, которые должны стать романтическим приключением, спасти трехлетний брак не смогли.

В октябре они развелись и стали пополнившими статистику разводов во время войны. Хотя эта статистика значительно меньше, чем за такой же период 2021 года. “Только 12 668. В прошлом году таких разводов было на 9 129 больше. Возможно, это также повлияла война, поскольку люди стали больше ценить отношения и размышляли над тем, стоит ли разводиться”, — отмечают в Минюсте.

Статистика свое еще догонит, отмечают и чиновники, и психологи. Многие это решение отложили до победы, прирост разводов ожидают, в частности, когда женщины вернутся из-за границы. В отличие от регистрации браков, для которых ввели особый порядок на время войны, дистанционно развестись невозможно. “Что есть оправдание того, что все-таки война, когда закончится, тогда мы решим. Но в этом есть и положительная эта составляющая в том, что и браков у нас стало больше. Когда люди и второй, и третий брак вступают в то, чтобы в эти непростые моменты своей жизни, иметь вот этот свой тыл”, — говорит психолога Оксана Зинько.

Также читайте Белорусский КГБшник разговорился в украинском плену: интересные факты услышала ТСН

Она убеждает, что война повлияла на все семьи, потому что это колоссальный стресс. Есть семьи, которых такие изменения затронули больше всего.

Это те семьи, которые были до войны в определенных кризисных отношениях, либо дисгармоничных, либо низкофункциональных. Наибольшее влияние травмируются сейчас именно те семьи, в которых есть маленькие дети, семьи, которые переживают свои кризисы в зависимости от цикла семейных взаимоотношений. Это семьи, которые 7 лет в отношениях, семьи имеющие подростков, а также семьи, которые готовятся к этапу пустого гнезда”, — отмечает эксперт.

Решить трудности поможет умение говорить. “О том, что мне страшно. Умение говорить о том, что мне нужно. Умение говорить о том, что мне удовлетворяет, а что не удовлетворяет. Учить говорить своих детей об этом. Следующее, что есть, конечно, эмоциональная поддержка. Это способность к сопереживанию. Вот здесь то, что мы сейчас замечаем то, чего раньше не было – это то, что в паре происходит такая конкуренция по "Мне плохо, а мне еще хуже”, — объясняет психолог.

Когда мужчина военный или волонтер и женщина не знает, как с ним правильно поддерживать здоровые отношения – стоит обращаться за психологической помощью, которую сейчас многие организации предоставляют бесплатно.

Поможет сохранить отношения, даже в разных странах, умение не зацикливаться на обстоятельствах, а где-то бывать и делиться этим с партнером. “Формат путешествия вместе – делиться этими впечатлениями, фотографиями. Это традиции, которые были у вас и на расстоянии, можно сделать такой же – завтрак выходного дня общаясь по видео и готовить одно и то же блюдо будучи в разных местах. Переносить и сохранять то, что наработала ваша пара до войны, а возможно, и создавать что-то новое, что укрепит ваши взаимоотношения”, — объясняет психолог.

Читайте также:

Гигантский авианосец США возглавил обучение НАТО у Европы: демонстрирующие мировые

Скандальное пение в Лавре объяснило занятостью священника и произволом прихожан: СБУ проверяет

Херсонцы радуются всему украинскому даже без света, тепла и с водой в ведрах из Днепра