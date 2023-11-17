После войны в Украине сменят срочную службу: какая альтернатива

В частности, люди будут призываться на отдельный срок, проходить собрание и уходить снова в гражданскую жизнь.

После завершения полномасштабной войны в Украине сменят срочную службу.

Об этом сообщил секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Костенко в эфире телемарафона.

По его словам, новая концепция предполагает краткую подготовку с постоянной переподготовкой.

"Необходимо готовить мобилизационный ресурс и не отрывать людей надолго от гражданской жизни. Вся наша армия должна быть контрактной и состоять из профессионалов", — говорится в сообщении.

Он добавил, что людей нужно будет призывать, создавать условия, и они будут на постоянной основе находиться в армии.

"Другое – это люди, которые будут призываться на отдельный срок, проходить собрание и идти снова в гражданскую жизнь – это подготовка мобилизационных ресурсов, которые в условиях полномасштабного вторжения станут в ряды ВСУ", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине намерены установить испытательный срок для желающих служить на контрактной основе. Инициатором соответствующего законопроекта, уже зарегистрированного в Верховной Раде, стал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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