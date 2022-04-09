После войны Великобритания будет помогать восстанавливать Киев и область

Зеленский поблагодарил Джонсона за важный визит в Киев и помощь Украине в столь сложное время.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил ему, что после окончания войны они готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

Об этом глава государства сказал в новом видеообращении 9 апреля.

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"Сегодня (9 апреля - ред.) для меня большой честью было от имени всех украинцев приветствовать в нашей столице, на Баковой, искреннего друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его визит демонстрирую наглядно, что для свободы нет препятствий Лидерство Великобритании в предоставлении нашему государству необходимой помощи, прежде всего оборонной, а также и лидерство в санкционной политике – навсегда в истории. истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарна за это и Борису, и Британии", — сказал украинский президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 45-го дня войны

Зеленский добавил, что британский премьер приехал в Киев еще и с новым пакетом финансовой и оборонной поддержки для Украины. Также, по словам президента Украины, они обсудили и новые санкционные шаги, которые нужны, чтобы принудить Россию к миру.

"Задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна – скорее завершить эту войну, начатую Россией. Освободить нашу землю от захватчиков. И обеспечить безопасность Украине, а значит, безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы. Именно поэтому это не просто моральный долг всех демократических государств, всех сил Европы – поддерживать стремление Украины к миру, это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Неизбежно ударит по всем. Потому что российская агрессия не имела целью ограничиться только одной Украиной. Только разрушением нашей свободы и нашей жизни. Весь европейский проект – вот мишень для России", — отметил Зеленский.

Напомним, 9 апреля Джонсон прибыл с визитом в Киев, где провел переговоры с Зеленским. Политики, в частности, договорились в дальнейшем усиливать общую антивоенную коалицию, а также о многом другом. Премьер Британии сообщил, что недавно для Украины собрали 1,5 млрд евро.

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