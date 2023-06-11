После возможного успешного контрнаступления ВСУ Кремль может начать новую волну мобилизации

После возможного успешного контрнаступления Украины Кремль может начать новую волну мобилизации в России.

Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, этой осенью в России могут мобилизовать больше рекрутов, чем в прошлом.

"В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск из оккупированной украинской земли в рамках нынешнего контрнаступления маловероятно. Тем не менее, две темы вырисовываются как явные идеи "успеха": что украинская армия отвоевывает и удерживает ключевые участки территории, ранее оккупированные россиянами, и что Киев наносит российским военным изнуряющий удар, который заставляет Кремль сомневаться в перспективах дальнейшей войны против Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики отмечают, что вероятным сценарием на ближайший этап являются небольшие победы Украины, в частности возвращение Донбасса или вытеснение России из сельскохозяйственных и горнодобывающих районов на юго-востоке Украины.

"Захват АЭС в Запорожье стал бы как символической, так и стратегической победой, вернув в руки Украины одну из самых больших в мире атомных станций и важный источник электроэнергии", – пишет издание.

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Для успешного начала Украине следует перерезать или, по крайней мере, сжать так называемый сухопутный мост в Крым, упрощающий для россиян военную логистику.

"Это позволит угрожать российским военным объектам на полуострове и срывать поставки войска на нем". – говорят американские или европейские публичные лица.

На фоне этого союзники опасаются, что контрнаступление ВСУ может оказаться "слишком успешным". Громадная потеря солдат может заставить Владимира Путина объявить более масштабную мобилизацию.

Напомним, в России идет скрытая мобилизация. Теперь страна-агрессорка начала агитировать работников ракетных заводов.