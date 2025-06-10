После вражеской атаки БпЛА по Украине обнаружены опасные боеприпасы (фото)

Опасные предметы / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

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После сегодняшней российской атаки в городе Прилуки Черниговской области начали замечать взрывоопасные устройства, длиной 25-30 см, которые имеют форму трубы.

Об этом сообщила Черниговская областная государственная администрация

Время их детонации невозможно предсказать, что создает большую опасность для населения. При срабатывании эти устройства разлетаются на мелкие осколки, способные нанести серьезные ранения.

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В связи с этим отмечают, что ни в коем случае нельзя касаться таких «находок». Если вы заметили подобные предметы, немедленно сообщайте на линии экстренных служб: «101», «102» или «112».

Также спасатели просят взрослых рассказать об этом детям и предупредить знакомых, чтобы обезопасить всех от опасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты все чаще заявляют, что Россия может применять против Украины до 1000 дроновв сутки. Сейчас оккупанты запускают до 500 «Шахедов» и дронов-имитаторов.