"После второй очереди она распалась": боец, сбивший ракету с пулемета, рассказал подробности

Киев пережил самую массированную ракетную атаку россиян с начала полномасштабного вторжения. Из 40 ракет, запущенных в сторону столицы, 37 удалось сбить силами ПВО. Одну из крылатых ракет сбил боец терробороны из обычного пулемета, говорится в ТСН.

Военные говорят, шанс сбить ракету из стрелкового оружия один на миллион. Однако нашему бойцу это удалось сделать из обычного пулемета Калашникова, ничем не усовершенствованного. К тому же он оказался трофейным, его завоевали в бою с оккупантами.

Сбил ракету на позициях возле Киева боец Олег, когда он заступил на огневой рубеж после начала воздушной тревоги. “Приблизительно через минуту, я поворачиваю голову, летит ракета. Я не раздумывая, снимаю с предохранителя, стреляю пару очередей на упреждение ракеты и потом прямо в цель”, — рассказывает пулеметчик.

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Он не промахнулся и ракета за несколько миллионов стала рассыпаться от пуль. “После второй-третьей очереди в рэкеты синий или зеленый отблеск появился и она распалась на две части. Выходит хвост упал сразу, а передняя часть сальто сделала и упала. Ни взрыва, ничего не было”, — добавляет подробностей Олег, когда попав в хвост ракеты.

О себе украинский герой рассказал, что ему 25 лет, до войны работал упаковщиком в книжном магазине и пока не женат.

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