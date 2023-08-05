После вторжения три категории россиян перешли на сторону Украины: в легионе "Свобода России" рассказали, кто это был

В настоящее время в Украине живут не менее 200 тысяч граждан РФ, отказавшихся поддерживать агрессора.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину сразу три категории россиян открыто перешли на сторону Украины.

Об этом в интервью УНИАН рассказал советник по коммуникации российской оппозиции и легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он отметил, что одной из таких категорий стали российские военные, отказавшиеся выполнять преступные приказы агрессора.

"Формирование легиона началось в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины – в феврале-марте 2022 года. В него, в основном, вошли российские военнослужащие. Преимущественно — с Белгородской области, которые сдались в плен, не желая участвовать в этом вторжении", – отметил Барановский.

Советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и легиона "Свобода России" также подчеркнул, что у всех этих людей были родственники в Украине, поэтому они знали реальное положение вещей.

"У этих людей были родственники в Украине, и они знали реальную ситуацию. Одно дело – служить в российской армии, получать деньги, а совсем другое – вести реальную военную операцию против своих друзей, знакомых и родственников в Украине. Они сдались в плен и часть из них изъявила желание воевать за Украину", – рассказал он.

По словам Барановского, сначала в Украине не могли определиться, что делать с этими добровольцами из страны агрессора.

Украинской армии нужна была поддержка, и было принято политическое решение о создании легиона с привлечением в него граждан России. Также легион пополнили те граждане России, которые на момент вторжения находились в Украине. У кого-то был бизнес, у кого-то родственники, смешанные браки. Не менее 200 тысяч граждан РФ живут в Украине до сих пор. Это — вторая категория людей, которые решили приобщиться к защите своей новой Родины", — сообщил он.

По словам советника по коммуникации российской оппозиции и легиона "Свобода России", была еще одна категория россиян, которые стали на сторону Украины – те, кому удалось выехать в Европу.

"Третья категория – это те, кто либо жил в Европе, либо смог уехать после начала вторжения из России в третью страну, преимущественно, в Европу, и затем вступил в легион", – подытожил Алексей Барановский.

Напомним, в легионе "Свобода России" дали ответ, когда начнется военная операция в РФ.

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