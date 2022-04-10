После вторжения в Украину четверть российских войск "фактически небоеспособны" — CNN

После вторжения в Украину четверть российских войск "фактически небоеспособны" — CNN

Из 120 батальонных тактических групп (БТГ) примерно 29 потеряли дееспособность.

Около четверти российских войск, которые задействовали во время вторжения в Украину, "фактически небоеспособны" из-за больших потерь, плохой материально-технической базы и технических условий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Россия разместила около 120 батальонных тактических групп (БТГ) вокруг Украины накануне вторжения. Через шесть недель войны примерно 29 из них потеряли дееспособность. Российские войска пытались объединить некоторые оставшиеся части БТГ в слаженные боевые подразделения, используя остатки двух или трех БТГ, чтобы создать одну.

Эти комментарии появились на следующий день после того, как спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что Россия понесла "значительные" потери своих войск в Украине, назвав это "огромной трагедией" для страны.

Ранее в США сообщили, что РФ потеряла 20% своей боевой мощи в Украине.

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