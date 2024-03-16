После "выборов" в РФ оккупанты хотят мобилизовать до 300 тысяч украинцев на ВОТ – документ

Россияне после президентских "выборов" хотят мобилизовать до 300 тыс. граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов с ссылкой на документ украинских спецслужб.

Так, приказ Минобороны РФ №124 от 06.03.2023 "О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации" распространили среди сотрудников военно-следственного комитета РФ, действующих на оккупированной территории Херсонщины.

Документ вступает в действие с 25 марта 2024 года, то есть сразу после выборов. А мобилизационные мероприятия приказали провести не позднее 1 июня 2024 года.

Приказ Минобороны РФ о мобилизации / Фото: facebook/Юрий Бутусов

Документ определяет проведение призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации до 300 тысяч "новых российских граждан".

Напомним, оккупанты давят на местных, чтобы они поддержали Путина – в ГУР рассказали о "выборах" на ВОТ Украины.

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