После выхода из Угледара 72-й ОМБр приказали снова занимать позиции на фронте вместо восстановления

По словам журналистки, обескровленную 72-ю бригаду после упорных боев не отправили на восстановление, а снова бросают на фронт.

Бойцам обескровленной 72-й отдельной механизированной бригады после ухода из Угледара отдали приказ без отдыха снова занимать позиции.

Об этом в Facebook сообщила военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова.

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"Усталая, истерзанная с потерями 72 ОМБр им. Черных Запорожцев не уходит на отдых, после выхода из Угледара. Бойцам сказали занимать позиции. Хотя под боком 123 николаевское ТРО, которое просто отказывается заходить", – говорит журналистка.

По ее словам, именно это подразделение должно было поддержать 72 бригаду в Угледаре. Но пехота ТРО "где-то разбежалась". Кроме того Кириенко также сообщила о самоубийстве комбата из 123 бригады ТРО.

"Через них 72 задержала свой выход из Угледара. Потому что надеялись. И да, официальной команды на выход из города не было. Но командиры на местах видели, что уже все. И как бы ни пытались организовать выход, без потерь не обошлось. Даже один наш солдат это много. Но не один, к сожалению", – отмечает журналистка.

По ее информации, в 72 бригаде насчитывается 7 батальонов. В нескольких из них, после боев вокруг Угледара, просто не осталось пехоты.

"Теперь, в таком состоянии бригада должна становиться на лбз (линию боевого столкновения – Ред.). Думаю, представляете, какое морально-психологическое состояние бойцов. Даже командиры пишут рапорты об отстранении их от командования. Я сочувствую 72-й. И сочувствую новому комбригу, который в таком состоянии получил бригаду, Александру Охрименко. Держитесь родные. Вы самые лучшие. Столько раз это доказывали", - подытожила Кириенко.

Пресс-офицер 72 ОМБр ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипко в комментарии hromadske подтвердил, что 72-я бригада после выхода из Угледара продолжает сдерживать россиян на новых позициях.

Накануне бригада опубликовала кадры ударов по вражеской технике с подписью: "Рубеж обороны изменился. Работа нет".

Как добавляет "Суспільне", после выхода из Угледара 72 бригада им. Черных Запорожцев продолжает держать оборону на том же направлении, вблизи оккупированного города. Об этом изданию рассказали две военные бригады на условиях анонимности.

По словам одного из военнослужащих, отдельные батальоны, понесшие значительные потери во время боев за Угледар, будут находиться в Донецкой области на "оттяжке", в 10-15 км от линии фронта.

"За это время их планируют доукомплектовать. Остальные подразделения будут держать оборону на этом направлении", – сказал он.

Другой военный рассказал, что бригада остается на том же направлении, поскольку ее не кем заменить.

Как отмечало "Следствие инфо", с августа 2022 года у 72 ОМБр не было ротации.

В 72 бригаде ответили "Суспільному", что в "связи с тяжелой ситуацией на направлении работа с медиа на паузе".

Ранее сообщалось, что около 100 бойцов 123-й бригады ТРО отказались выполнять приказ и занимать позиции у Угледара.

Напомним, 2 октября в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар.

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