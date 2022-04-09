"После взрыва были слышны крики и стоны, а мой ребенок молчал" — жительница Мариуполя об обстреле Драмтеатра

"После взрыва были слышны крики и стоны, а мой ребенок молчал" — жительница Мариуполя об обстреле Драмтеатра

16 марта российская армия бомбила театр.

Жительница Мариуполя, который постоянно обстреливает российская армия, Виктория Дубовицкая, рассказала о страшном дне — 16 марта. В тот день оккупанты сбросили бомбу на здание Драмтеатра, где находились люди.

Об этом пишет Би-би-си.

Когда 16 марта бомба упала на драмтеатр в Мариуполе, Виктория Дубовицкая и двое детей находились в прожекторной комнате.

Взрывная волна была такой силы, что женщину подбросило и ударило о стену. Другая стена, отделявшая комнату от концертного зала, была разрушена. Двухлетнюю Настю засыпали камнями.

"После взрыва были слышны крики и стоны, а мой ребенок молчал. И это было самое страшное. Лишь потом я услышала ее голос. Она звала: "Мамочка!" — рассказывает женщина.

К счастью, девочка была под одеялами. Вероятно, это смягчило удар. Виктории удалось раскопать дочь в камне. Она была жива.

Когда после взрыва Виктория выбиралась с детьми из руин, она говорит, что видела много тел – раненых и убитых.

"Люди кричали. Это был хаос. Раненых было очень много, но я ни чем не могла им помочь. Мне нужно было вытащить троих детей — двоих своих и еще одного соседского мальчика, зашедшего к нам перед взрывом", - сказала она.

Очевидцы рассказывают, что выжили те, кто находился в подвале и в передней части театра. Люди в концертном зале, в гримерках, в помещениях за залом, а также на улице, на полевой кухне погибли.

Напомним, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от войны скрывались сотни людей.