После взрыва в части Харькова исчез свет: есть попадание КАБ в многоэтажку

В части Харькова после взрыва вечером 30 октября исчез свет. Предварительно в городе российский КАБ попал в многоэтажку.

Об этом сообщают корреспонденты "Общественного".

Предварительно в городе российский КАБ попал в многоэтажку, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Есть пострадавшие. По данным руководителя ОВА, удар произошел в Салтовском районе.

По информации главы ОВА Олега Синегубова, КАБ попал в четвертый этаж многоэтажки. Там есть потерпевшие, люди могут находиться под завалами.

Напомним, ранее в Харькове из-за российских обстрелов четверо человек погибли и одиннадцать были ранены. Сначала враги разбили здание Госпрома — историческую достопримечательность и визитку города, которую удалось восстановить после Второй мировой. А в три часа ночи ударили снова — уже по частным домам.

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