После взрывов в Крыму коллаборанты активизировались: чем они занимаются — объяснение ГУР Минобороны

Верхушка оккупационной "администрации" и оккупационного военного корпуса продает недвижимость в Крыму и вывозит свои семьи.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов сообщил, что во временно оккупированном Крыму активно происходит процесс выезда с полуострова верхушки оккупационной администрации и оккупационного военного корпуса.

Об этом он рассказал в среду, 22 марта, в эфире телеканала FREEДОМ.

"Продают недвижимость, переписывают недвижимость, вывозят семьи. Но рядовому составу говорят якобы "все под контролем". Однако свои семьи увозят и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покинуть, пока есть такая возможность", — сказал Юсов.

При этом представитель военной разведки отметил, что активность коллаборанты и их российские кураторы начали проявлять после взрывов, недавно прозвучавших в Крыму.

“Мы можем констатировать – да, были взрывы. И ответственность за происходящее на временно оккупированных территориях несет именно оккупационная власть. И для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть... Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма”, — сказал он.

Напомним, в понедельник, 20 марта, в оккупированном Джанкое, что в Крыму сообщили об атаке неизвестных беспилотников.

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