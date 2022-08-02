После взрывов в Николаеве возник пожар и частично исчез свет

Вечером 2 августа россияне обстреляли Николаев. В результате возник пожар. В городе частично отсутствует электроснабжение. Информации о пострадавших нет.

Около 21:00 вторника, 2 августа, россияне обстреляли Николаев. В результате возник пожар, а также есть перебои с электроснабжением.

Об этом в соцсетях сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", — отметил мэр.

Сенкевич также просит "всех максимально соблюдать правила безопасности! Слышите сигнал тревоги или взрывы — сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены!".

Напомним, вечером 2 августа на всей территории Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Через несколько минут во Львовской области прогремели взрывы в Червоноградском районе.

По информации Воздушных сил ВСУ, российская ракета попала в зенитно-ракетный комплекс в Червоноградском районе Львовской области.

Всего из восьми выпущенных ракет было сбито семь.

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