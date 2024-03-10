После взрывов в Таганроге российский самолет А-50 исчез с аэродрома: эксперт объяснил причину

На этом аэродроме хранятся ремонтируемые или модернизируемые самолеты.

После взрывов в российском городе Таганроге, очевидно, вызванных атакой беспилотников на местный авиазавод, появились спутниковые снимки аэродрома, с которого исчез самолет ДРЛО А-50 ВКС России.

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 каналу" предположил, что его могли затащить в ангар.

При этом он отметил, что перемещение российского самолета могло быть вызвано собственно его повреждением.

Свитан добавил, что на этом аэродроме хранятся ремонтируемые или модернизируемые самолеты, в частности такие работы здесь проводили с бомбардировщиками Ту-95.

“Очень близко расположен этот завод к нашей линии фронта. Сейчас, похоже, появились серьезные БПЛА в большом количестве, которые могут количеством до 40 единиц наносить удар. Это довольно неплохие машины, по крайней мере, россияне так говорят”,– отметил эксперт.

Напомним, во время атаки беспилотников на авиационный завод имени Бериева в российском городе Таганроге главной целью был самолет ДРЛВ А-50 ВКС России, находившийся там на ремонте и модернизации.

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