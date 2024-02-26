После взятия Авдеевки оккупанты продвигаются дальше: украинский командующий рассказал о планах ВСУ

ВСУ усиливают оборону, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россия.
На Авдеевском направлении украинские военные усиливают линию обороны и организуют оборону населенных пунктов западнее Авдеевки.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Он пояснил, что эти меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери.
"При этом по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за вчера составили 447 человек. Абсолютное большинство из них — именно на Донетчине и под Авдеевкой. Тогда как для украинских сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя есть сохранение жизни наших военных", — говорится в его заявлении.
По его данным, потери врага в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожено или повреждено:
- 13 танков, 3
- 2 ББМ,
- 2 артсистемы,
- 15 автомобилей.
Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага.
Напомним, 26 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что Силы обороны отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки.
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