После захвата Авдеевки россияне продолжают наступать: детали от ISW

Российские оккупационные войска недавно продвинулись у Авдеевки Донецкой области. В частности, геолокационные кадры за 1 и 2 марта показывают продвижение захватчиков в центральной и восточной Орловке и возле Тоненького.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские милблогеры утверждали, что оккупационные войска продвинулись вблизи Степного, Новобахмутовки и Невельского. Впрочем, аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений. Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичев, Семеновки и Степного; к западу от города – возле Тоненького; юго-западнее — возле Водяного, Невельского и Первомайского.

Американские специалисты отмечают, что российское военное командование привлекает дополнительные элементы к наступательным операциям к западу от Авдеевки.

"Это также свидетельствует о том, что российские войска намерены продолжать свои усилия, чтобы продвинуться как можно дальше, прежде чем украинские войска создадут трудно пробить оборону", — подчеркивают в ISW.

Кроме того, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что командование РФ ввело в бой на направлении Ласточкино-тоненькое из резерва части 74-й гвардейской мотострелковой бригады. По его словам, вероятно, оккупанты в ближайшее время перебросят части 348-го мотострелкового полка (90-я танковая дивизия 41-й ОАА, ОМС) на Бердичевское или Новобахмутовское направление. Также недавно под Горловкой (к северо-востоку от Авдеевки) сосредоточились подразделения 348 мотострелкового полка после отдыха и перестройки.

"В последний раз ISW наблюдала сообщения об атаке элементов 90-й танковой дивизии вблизи Авдеевки во время российского захвата населенного пункта в середине февраля, но с тех пор не наблюдала сообщений об их нападении на запад или северо-запад от населенного пункта", — подчеркнули в Институте.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. По его словам, тактика захватчиков изменилась. Ведь "нельзя воевать все равно в поле, в лесополосе и в городской застройке".

Читайте также: