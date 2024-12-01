После захвата Угледара: как наступают россияне в Донецкой области — аналитика британской разведки

Российские войска наступают в тылу украинской обороны и угрожают основным логистическим путям в город.

После захвата Угледара в октябре 2024 года идет наступление российских войск в тылу украинской обороны. Сохраняется угроза основным логистическим путям в Донецкой области.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку.

Так, в Британии проанализировали продвижение российской армии на город Большая Новоселка в Донецкой области после захвата Угледара. Разведка зафиксировала стремительное продвижение россиян к восточному флангу Великой Новоселки.

"Город стал уязвим к враждебным атакам из-за потери Силами обороны Угледара, который расположен в 30 км к востоку. Захват Угледара дал ВС РФ возможность продвижения в менее защищенных районах на западе Донецкой области", — добавили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что враг бросил на Часов Яр сразу и десантные, и механизированные части. На днях он использовал там 7 БМД, которые должны были довезти и взорвать максимальное количество пехоты у позиций Сил обороны.

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