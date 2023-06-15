Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

После Залужного и Сырского оккупанты "похоронили" Буданова: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
637
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
После Залужного и Сырского оккупанты "похоронили" Буданова: детали

Начальник ГУР Кирилл Буданов / Фото: Офис президента Украины

Никакие подтверждения этой информации пропагандисты не приводят.

После того, как российские пропагандисты несколько раз "прооперировали" и "похоронили" главкома ВСУ Залужного, теперь оккупнаты снова разгоняют фейк – на этот раз о "ранении" руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Российские СМП пишут, что якобы Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара. Оккупанты льстят себе, что ракета прилетела в соседний у руководителем ГУР кабинет. Хотя как известно, российская ракета скорее попадет в многоэтажку или магазин – настолько "метко" захватчики их запускают.

Якобы после ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве. Попагандисты утверждают, что туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, доставивший главу украинской разведки в Германию.

Очередной фейк кремлевских пропагандистов / ©
Очередной фейк кремлевских пропагандистов

Никакие подтверждения этой информации пропагандисты не приводят. Украинская сторона это сообщение пока не комментировала.

Отметим, что это не первый раз российские пропагандисты сообщают о якобы "гибели" украинских военачальников. Недавно российские СМП "разгоняли" фейки о ранениях и гибели Валерия Залужного.

Они утверждали Залужный "получивший травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая", и даже если выживет, то будет "недееспособным". Главком развеял эти слухи и записал видеообращение, в котором видно, что он жив и здоров. Позавчера Залужный обсудил с Милли ситуацию на фронте и подготовку к очередному "Рамштайну".

В начале мая пропаганда РФ распространила в Сети фейки о якобы гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ опровергли.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
637
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация