После Залужного и Сырского оккупанты "похоронили" Буданова: детали

После того, как российские пропагандисты несколько раз "прооперировали" и "похоронили" главкома ВСУ Залужного, теперь оккупнаты снова разгоняют фейк – на этот раз о "ранении" руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Российские СМП пишут, что якобы Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара. Оккупанты льстят себе, что ракета прилетела в соседний у руководителем ГУР кабинет. Хотя как известно, российская ракета скорее попадет в многоэтажку или магазин – настолько "метко" захватчики их запускают.

Якобы после ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве. Попагандисты утверждают, что туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, доставивший главу украинской разведки в Германию.

Очередной фейк кремлевских пропагандистов

Никакие подтверждения этой информации пропагандисты не приводят. Украинская сторона это сообщение пока не комментировала.

Отметим, что это не первый раз российские пропагандисты сообщают о якобы "гибели" украинских военачальников. Недавно российские СМП "разгоняли" фейки о ранениях и гибели Валерия Залужного.

Они утверждали Залужный "получивший травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая", и даже если выживет, то будет "недееспособным". Главком развеял эти слухи и записал видеообращение, в котором видно, что он жив и здоров. Позавчера Залужный обсудил с Милли ситуацию на фронте и подготовку к очередному "Рамштайну".

В начале мая пропаганда РФ распространила в Сети фейки о якобы гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ опровергли.

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