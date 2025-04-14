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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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После заявления Трампа об "ошибке" в Сумах Украина требует от ФБР расследовать влияние РФ на Белый дом

Такие заявления могут стать сигналом безнаказанности для Кремля и поощрением новых военных преступлений.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Председатель комитета Верховной Рады по международным делам Александр Мережко жестко раскритиковал заявление Дональда Трампа о якобы ”ложном” характере российского ракетного удара по Сумам. Он также обратился в Федеральное бюро расследований с призывом выяснить, кто распространяет российскую пропаганду в высших эшелонах власти США.

Об этом сообщает Independent.

"Назвать умышленную атаку на гражданское население "ошибкой" - это как сказать, что 11 сентября было просто ошибкой Аль-Каиды", - отметил Мережко.

Он назвал такие заявления опасными и тревожными, поскольку они могут стать сигналом безнаказанности для Кремля и поощрением новых военных преступлений.

"Это прямое следствие проникновения российских нарративов в ближайшее окружение Трампа. Подобная риторика - не просто дезинформация, она легитимизирует агрессию и отрицает жертвы", - добавил украинский политик.

По предварительным данным, россияне ударили по Сумам баллистической ракетой Искандер-М осколочно-фугасного действия.

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