После жутких кадров из Бучи США в ближайшее время введут против России дополнительные санкции — Госдеп США

После жутких кадров из Бучи США в ближайшее время введут против России дополнительные санкции — Госдеп США

Госдепартамент США подчеркнул, что будут продолжать оказывать давление на президента Путина и его окружение.

После опубликованных страшных фотографий из Бучи, Гостомеля, Ирпеня США планируют очень скоро ввести дополнительные санкции против страны-агрессорки России.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс в эфире канала MSNBC.

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По его словам, США собирают всю информацию о зверствах, совершенных российскими военными в Киевской области.

"Мы собираем информацию. Во-первых, чтобы пролить свет на то, что на самом деле происходит. Во-вторых, чтобы убедиться, что совершившие эти зверства и отдающие соответствующие приказы будут привлечены к ответственности.

Когда речь идет о санкциях, мы всегда говорили, мы будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех рядом с ним, в том числе олигархов и ставленников, которые подпитывают эту войну выбора против Украины, пока Кремль не прибегнет к деэскалации, пока насилие не прекратится, пока эти зверства не прекращаются ... Так что я подозреваю, что очень скоро вы увидите дополнительное давление", — сказал Прайс.

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Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

Зеленский сообщил, что в Украине немедленно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.