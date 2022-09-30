"После зимы начнется завершение конфликта": Буданов сделал прогноз на 2023 год

В начале 2023 года война с Россией стихнет, а после зимы начнется завершение конфликта с выходом на первом этапе на административные границы Украины 1991 года.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что зимой 2023 война стихнет, а уже весной начнется завершающий этап конфликта.

Такое мнение он высказал в эфире телемарфона в пятницу, 30 сентября.

"Если помните мои высказывания где-то в конце мая. Я рассказал об алгоритме действий. Я тогда прямо сказал, что июнь будет, к сожалению, для нас нехорошим. Мы будет немного терять. В июле будет условный застой. В августе начнем движения на восстановление своей территории, которые будут понятны всем. Зимой война в значительной степени стихнет. После зимы начнется завершение конфликта с выходом на первом этапе на админграницы 1991-го. Я не боюсь давать прогнозы", — сказал он.

Напомним, что Буданов также заявил, что украинские войска могут зайти в оккупированный Россией Крым уже в конце весны 2023 года.