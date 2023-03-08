Последнее интервью "Да Винчи": Коцюбайло – о том, как встретил первые дни великой войны

По его словам, еще до 24 февраля в Луганской области было видно не характерное большое количество вражеской бронетехники, понтоных переправ, подтягивание артиллерии.

Легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" накануне своей гибели дал интервью изданию "ЦензорНет", опубликованному после смерти отважного защитника.

В частности, Да Винчи вспомнил, где был, когда началось полномасштабное вторжение РФ 24 февраля прошлого года и как прошли его первые дни на большой войне.

Дмитрий находился на фронте еще с 2014 года, с 18 лет. В преддверии 24 февраля "Да Винчи" с его подразделением направили в Станицу Луганскую и Счастье Луганской области.

По его словам, еще до 24 февраля было видно не характерное количество вражеской бронетехники, понтоных переправ, подтягивание артиллерии.

"Это была уже нескрываемая подготовка к форсированию реки. То, чего не было на протяжении многих лет. Так близко противник не подтягивал бронетехнику никогда. Здесь были целые колонны", — вспоминал "Да Винчи".

Коцюбайло отмечал, что обострение и первые бои в этом направлении начались еще 23 февраля.

"Мы начали там работать. Враг очень сильно огрызался. Мы бросили пару снарядов, и в ответ прилетела кассета "Градов", что вообще было довольно редким явлением. Там мы пробыли три дня. У нас произошла проблема с пушкой, и 23 числа часа в одиннадцать вечера мы отправились на базу. Пока мы ехали, мне позвонили собратья с сообщением, что утром начнется полномасштабное вторжение. Но перед этим много дней уже такое было – постоянно говорили то будет наступление, то не будет. Поэтому эти предупреждения легко воспринялись", – вспоминал Герой Украины.

Однако он всех своих побратимов предупредил о возможном обострении.

"Спать я лег где-то в три ночи, а уже через две меня будят: "Война началась". На базе не слышно было каких-то новых звуков. В Авдеевке в тот день ничего не изменилось. Но мне звонили и говорили, что ракеты начали по Киеву падать, Днепру... Тогда я дал команду всем покинуть базу, потому что понимал, что и по ней может произойти ракетный удар — о ней все знали... Через некоторое время и в Авдеевку прилетело, и в Новогродовку... Мы покинули базу. Я связался с 25-й бригадой, которая стояла поблизости. Первые несколько дней с ними работали. Но на Донбассе была более стабильная ситуация. Противник шел на Харьков, Киев, Херсон", — отмечал Коцюбайло.

По его мнению, у Кремля изначально был масштабный план: через Херсон выйти на Запорожье и Днепр, из Сум пройти в Полтаву и через Харьков закрыть большое количество войск, которые были на Донбассе.

Фото: Дмитрий Коцюбайло

Напомним, что вчера, 7 марта в боях под Бахмутом погиб легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

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