Последнее наступление Украины стало самым болезненным поражением для Путина - The Telegraph

Владимир Путин / © Associated Press

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Последние украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре стали серьезным ударом по Владимиру Путину и показали, что ситуация в войне может меняться не в пользу Кремля.

Об этом пишет The Telegraph.

В издании отмечают, что более четырех лет войны было распространено мнение, что ни одна из сторон не способна одержать решающую победу. Путин рассчитывал быстро захватить Киев после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, однако российские войска были отвергнуты и с тех пор добились лишь ограниченных успехов.

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В то же время Украину долго считали стороной, вынужденной лишь сдерживать врага из-за численного превосходства РФ и ограниченной помощи со стороны НАТО. Однако, как пишет The Telegraph, последние события могут свидетельствовать об изменении ситуации.

Издание связывает массированную российскую атаку по Киеву, в ходе которой РФ применила сотни дронов и ракеты, с ответом Москвы на удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Именно эти объекты являются важной частью военной машины Кремля.

Украинские атаки, по оценке авторов, уже влияют на переработку нефти в России, способствуют росту цен на топливо и проблемам поставок. Ограничения, ранее фиксировавшиеся в оккупированном Крыму, распространяются и на Московскую область и другие регионы РФ.

Отдельно The Telegraph упоминает удар украинских дронов по нефтяному терминалу вблизи Санкт-Петербурга. Это произошло накануне ежегодного экономического форума, который в издании называют "Давосом Путина". Объект перерабатывает около 90 миллионов баррелей нефти в год и расположен недалеко от места проведения мероприятия.

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По мнению авторов, такой удар стал не только военной проблемой для РФ, но и политическим унижением Путина перед иностранными гостями и собственным населением. Он снова показал россиянам, что вторжение в Украину обернулось для Кремля провалом.

В статье также отмечается, что Украина смогла адаптировать собственное вооружение для ударов на большие расстояния, даже несмотря на ограничения использования части западных ракет.

Бывший чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер Гарри Каспаров в колонке The Telegraph заявил, что при большей поддержке Европы Украина может выиграть эту войну.

По его словам, любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки России, лишь подтолкнет Путина к новым угрозам против других стран, в частности, государств Балтии. В то же время продолжение давления на РФ будет усугублять экономические и социальные проблемы внутри России.

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Каспаров считает, что Путину становится все труднее скрывать утраты и последствия войны от обитателей больших русских городов. По его оценке, нынешние показатели свидетельствуют о том, что Кремль находится в невыгодном положении, а Украина получает преимущество.

The Telegraph заключает, что сейчас европейские страны должны помочь Украине довести дело до конца.

Война в Украине обращается против Путина: что пишут западные СМИ

В России все чаще появляются признаки дискуссии о том, не пора ли завершать войну против Украины даже без достижения целей, которые Кремль заявлял в начале вторжения. В то же время, сам Владимир Путин публично не демонстрирует готовности менять свою позицию.

Ранее The Washington Post писала, что война России против Украины, которую Путин начинал как скорую «специальную военную операцию», на пятом году превратилась для Кремля в стратегическую ловушку. Аналитики описывают ситуацию как «цугцванг» — когда любой следующий шаг только усугубляет положение.

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По оценке The Telegraph, украинские удары по российской инфраструктуре, атаки дронов по Москве и экономическая стагнация разрушают для россиян иллюзию спокойной жизни. Издание отмечает, что Кремль приближается к сложному выбору: либо искать выход из войны, либо переводить страну на более жесткие военные рельсы.

В то же время в Институте изучения войны отмечали, что российское наступление в Украине замедлилось, а ВСУ смогли вернуть больше территорий, чем потеряли. Это свидетельствует о том, что ситуация на фронте становится для Москвы все более сложной.

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