"Последние дни головы не поднять от обстрелов": глава Луганской ОГА о ситуации в Северодонецке

"Последние дни головы не поднять от обстрелов": глава Луганской ОГА о ситуации в Северодонецке

О пострадавших информация уточняется.

Российские оккупанты не прекращают обстрелы города Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Северодонецк, утро 12 марта. Эти российские гитлеры каждое утро будят горожан градами. Оккупанты хотят стереть Северодонецк с лица земли. Северодонецк убивают россияне. Город в руинах, жители в бомбоубежищах, последние дни головы не поднять от обстрелов", - написал он в Facebook.

Относительно пострадавших информация уточняется.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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