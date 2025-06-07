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Последние массированные обстрелы не являются ответом на «Паутину» — эксперт объяснил причины
Политтехнолог Тарас Загородний считает, что последние обстрелы Украины не являются реакцией России на действия СБУ, а являются продолжением системного террора.
Последний массированный ракетный обстрел Украины со стороны Российской Федерации не являлся ответом на операцию Службы безопасности Украины под названием «Паутина».
Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний, передает РБК-Украина.
По его словам, утверждение о мести является лишь элементом информационной кампании врага.
«Все заявления относительно „мщения“ — это попытка врага навязать свой нарратив. Они регулярно готовят масштабные обстрелы, а затем просто утверждают, что якобы обороняются. Поэтому не нужно повторять за ними все эти вещи. Они совершают террор украинского населения. Это то, что они системно делают. Это четкая и ясная их позиция», — объяснил Загородний.
Эксперт также предположил, что атака была подготовлена заранее, а операция СБУ могла ее частично скорректировать.
«Скорее всего, они готовились к атаке на Украину, но тут же Малыш появился со своей „Паутиной“, раздолбали же много стратегов, скорее всего», — добавил он.
Загородний также обратил внимание, что даже российские Z-пропагандисты остались недовольны масштабами последней атаки.
«Вспомним осень 2022 года или осень 2023, помните, насколько чаще прилетали ракеты, как часто были атаки на Украину? А это сейчас означает, что не все так хорошо у россиян», — подчеркнул он.
Политтехнолог объяснил, что Россия прибегает к двум типовым решениям: либо атакует, либо оправдывается.
«У россиян есть две опции — либо стреляют, либо не могут. Тогда они рассказывают о жесте доброй воли… Это говорит о том, что потенциал России все же падает. Если бы они могли, они давно это делали. Если не могут — значит не могут», — подытожил эксперт.
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Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.