Политтехнолог Тарас Загородний / © скрин с видео

Реклама

Последний массированный ракетный обстрел Украины со стороны Российской Федерации не являлся ответом на операцию Службы безопасности Украины под названием «Паутина».

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний, передает РБК-Украина.

По его словам, утверждение о мести является лишь элементом информационной кампании врага.

Реклама

«Все заявления относительно „мщения“ — это попытка врага навязать свой нарратив. Они регулярно готовят масштабные обстрелы, а затем просто утверждают, что якобы обороняются. Поэтому не нужно повторять за ними все эти вещи. Они совершают террор украинского населения. Это то, что они системно делают. Это четкая и ясная их позиция», — объяснил Загородний.

Эксперт также предположил, что атака была подготовлена заранее, а операция СБУ могла ее частично скорректировать.

«Скорее всего, они готовились к атаке на Украину, но тут же Малыш появился со своей „Паутиной“, раздолбали же много стратегов, скорее всего», — добавил он.

Загородний также обратил внимание, что даже российские Z-пропагандисты остались недовольны масштабами последней атаки.

Реклама

«Вспомним осень 2022 года или осень 2023, помните, насколько чаще прилетали ракеты, как часто были атаки на Украину? А это сейчас означает, что не все так хорошо у россиян», — подчеркнул он.

Политтехнолог объяснил, что Россия прибегает к двум типовым решениям: либо атакует, либо оправдывается.

«У россиян есть две опции — либо стреляют, либо не могут. Тогда они рассказывают о жесте доброй воли… Это говорит о том, что потенциал России все же падает. Если бы они могли, они давно это делали. Если не могут — значит не могут», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома пятерых человек.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.