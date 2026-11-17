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Служба безопасности Украины обнародовала новое видео атаки на Крымский мост. На кадрах зафиксирована серия попаданий украинских беспилотников и мощные взрывы, повлекшие разрушение конструкций переправы.

Об этом сообщили в СБУ, опубликовав эксклюзивные кадры спецоперации.

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На видео видны удары в районе крепления металлических арок моста. После серии взрывов конструкции потерпели значительные разрушения.

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По данным СБУ, спецназовцы Центра специальных операций «А» («Альфа») нанесли удары по автомобильной части моста ракетами-дронами «Паляница». В результате перекрытие обрушилось в воду.

Дата публикации 15:34, 17.11.26 Количество просмотров 33 СБУ показала уникальные кадры ударов по Крымскому мосту

В ведомстве напомнили, что Россия годами называла Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и использовала его как символ собственного могущества.

Однако, отметили в СБУ, украинским спецназовцам уже в четвертый раз удалось поразить переправу.

В Службе безопасности заявили, что российские системы ПВО и защитные сооружения не способны обеспечить безопасность стратегических объектов от украинских спецопераций.

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Атака на Крымский мост 16-17 ноября: что известно

Напомним, в ночь на 16 ноября Крымский мост атаковали украинские дроны. По данным спутниковых снимков и мониторинговых каналов, дорожное полотно было повреждено, по меньшей мере, в двух местах, а одна из арок судоходного пролета деформировалась. оккупанты перекрыли движение, из-за чего у переправы образовались пробки примерно из 2000 автомобилей.

Ночью 17 ноября по мосту нанесли повторные удары. Очевидцы сообщали о семи мощных взрывах. По информации OSINT-аналитиков ASTRA и Exilenova+, удары пришлись на уже поврежденные конструкции. В результате арка автомобильной части переправы обрушилась в воду, а дорожное полотно просело и перекосилось.

Впоследствии СБУ подтвердила, что совместно с Силами обороны провела многоэтапную спецоперацию, которая длилась около месяца. Она состояла из семи этапов: от поражения русской ПВО до непосредственных ударов по переправе.

По данным ведомства, одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней полностью уничтожена. Также предварительно повреждена железнодорожная часть Крымского моста.

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