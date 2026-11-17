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Последние мгновения автомобильного пролета Крымского моста: СБУ показала новые кадры
В Сети появились новые кадры спецоперации, в ходе которой была уничтожена часть Крымского моста. На видео зафиксирована серия мощных взрывов в районе металлических арок переправы.
Служба безопасности Украины обнародовала новое видео атаки на Крымский мост. На кадрах зафиксирована серия попаданий украинских беспилотников и мощные взрывы, повлекшие разрушение конструкций переправы.
Об этом сообщили в СБУ, опубликовав эксклюзивные кадры спецоперации.
На видео видны удары в районе крепления металлических арок моста. После серии взрывов конструкции потерпели значительные разрушения.
По данным СБУ, спецназовцы Центра специальных операций «А» («Альфа») нанесли удары по автомобильной части моста ракетами-дронами «Паляница». В результате перекрытие обрушилось в воду.
В ведомстве напомнили, что Россия годами называла Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и использовала его как символ собственного могущества.
Однако, отметили в СБУ, украинским спецназовцам уже в четвертый раз удалось поразить переправу.
В Службе безопасности заявили, что российские системы ПВО и защитные сооружения не способны обеспечить безопасность стратегических объектов от украинских спецопераций.
Атака на Крымский мост 16-17 ноября: что известно
Напомним, в ночь на 16 ноября Крымский мост атаковали украинские дроны. По данным спутниковых снимков и мониторинговых каналов, дорожное полотно было повреждено, по меньшей мере, в двух местах, а одна из арок судоходного пролета деформировалась. оккупанты перекрыли движение, из-за чего у переправы образовались пробки примерно из 2000 автомобилей.
Ночью 17 ноября по мосту нанесли повторные удары. Очевидцы сообщали о семи мощных взрывах. По информации OSINT-аналитиков ASTRA и Exilenova+, удары пришлись на уже поврежденные конструкции. В результате арка автомобильной части переправы обрушилась в воду, а дорожное полотно просело и перекосилось.
Впоследствии СБУ подтвердила, что совместно с Силами обороны провела многоэтапную спецоперацию, которая длилась около месяца. Она состояла из семи этапов: от поражения русской ПВО до непосредственных ударов по переправе.
По данным ведомства, одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней полностью уничтожена. Также предварительно повреждена железнодорожная часть Крымского моста.