Последние объятия: под завалами в Днепре нашли беременную женщину, которую закрывал собой ее муж

Под завалами разрушенного во время ракетного обстрела российскими террористами многоэтажного дома в Днепре обнаружили тела супружеской пары. Мужчина пытался закрыть собой беременную жену, спрятав ее в объятиях.

Об этом сообщила народная депутат Валерия Заружко на своей странице в Facebook.

"Людоедское преступление, от подробностей которого стынет кровь. Только под завалами нашли беременную женщину в объятиях мужа. Он пытался защитить любимую с малышом и закрыть собой во время обстрела", — написала она.

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Напомним, в Днепре в результате попадания российской ракеты в девятиэтажное здание погибли по меньшей мере 40 человек, среди которых 2 ребенка, ранения получили 75 человек, из них 15 детей. Судьба десятков человек остается неизвестной.

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