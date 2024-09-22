"Последние потуги россиян": эксперт ответил, чего ожидать в Покровском направлении в ближайшее время

Военная ситуация в Покровском направлении постоянно меняется, однако существенного продвижения россиян там нет.

Российские оккупанты постоянно обстреливают Покровск, но каких-либо существенных продвижений на этом направлении у них нет.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Апостроф TV.

"Как говорят военнослужащие, ведущие там боевые действия, обстрелы Покровска продолжаются постоянно, но какого-либо существенного продвижения нет", — сказал эксперт.

По его словам, линия фронта динамична, она меняется, соответственно меняются и огневые позиции.

"Там такая динамичная ситуация, но главное, что продвижения такого, как было, скажем, месяц назад, уже нет. Именно по этой причине, что нет продвижения на Покровском направлении, они пытаются обойти Покровск с севера, через Нью-Йорк, например, на Кураховское направление. Сосредоточились они на Кураховском направлении, попытках там продвинуться", – объяснил Гетьман.

Военный эксперт считает, что это "последние серьезные потуги" россиян, поскольку ресурсы, которые они подготовили для весенне-летних наступательных действий, иссякают, кроме того, скоро начнутся дожди.

Напомним, ранее главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов заявил, что в ближайшее время российские войска снова будут пытаться прорываться в город Покровск Донецкой области и выходить на путь в Днепр.

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