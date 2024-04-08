Последние ракетные и дроновые атаки РФ по Украине: в Воздушных силах назвали цели ударов

В ПС подчеркнули, что мобильные огневые группы показывают достаточно хороший результат по сбыту враждебных целей.
Россия атакует Украину дронам-камикадзе "Шахед", чтобы уничтожать критическую инфраструктуру.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, 8 апреля.
"Враг продолжает применять тактику воздушного террора, используя беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" с попыткой уничтожить критическую инфраструктуру там, где он видит целесообразность, видит вероятное впечатление наших критических объектов", — отметил он.
Евлаш добавил, что также российская авиация производит воздушные налеты для выявления украинских мобильных огневых групп, откуда происходят пуски ракет.
"Постоянно находятся в небе их самолеты, которые готовы атаковать места обнаружения наших пусковых установок. Мобильные огневые группы показывают достаточно хороший результат. На этот раз сбит достаточно большой процент. Накануне было сбито 100% воздушных целей. Конечно, враг продолжает и дальше проводить так называемый беспокоящий. огонь, чтобы постоянно не давать нам времени эффективно подготовиться. Конечно, есть мощности по разным направлениям, как с севера так и с юга, враг продолжает применять свои беспилотные летательные аппараты", — подытожил представитель ПС.
Напомним, в ночь на 8 апреля на Житомирщине дроны России атаковали объект инфраструктуры. Есть угроза загрязнения воздуха.
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