Последние ракетные удары по территории Украины имели сопутствующее задание: объяснение военного эксперта

По мнению Александра Коваленко, каждый ракетный удар или налет дронов-камикадзе – это выполнение еще и сопутствующего задания: раскрытия ПВО.

Есть подозрение, что последние ракетные удары по территории Украины имели сопутствующую задачу.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко отметил, что ограниченный, но унифицированный боекомплект ракет, которые командованию российских оккупационных войск (РОВ – ред.) прекрасно известно, что эффективно сбиваются нашей ПВО, применялся не только для ударов по объектам.

"Фактически, каждый ракетный удар или налёт дронов-камикадзе это выполнение ещё и сопутствующей задачи, помимо основной - вскрытие ПВО. Благодаря этим вскрытиям РОВ составляю карту размещения тех или иных средств ПВО согласно эшелонами и количественному насыщению. То есть, посредством таких действий они могут с высокой долей вероятности не только, чем ракета/дрон были сбиты, Gepard'ом или IRIS-T, NASAMS или Crotale'м, "Тунгуской" или "Буком", но и чем её "вели", каким средством", – отметил он.

А теперь главное. С какого момента начались удары? С того самого, как в Украину были завезены ЗРК Patriot. И по моему мнению, РОВ сейчас пытаются выследить и установить место размещения именно ЗРК Patriot, чтобы нанести по нему целенаправленный удар с гарантированным прорывом ПВО и уничтожением комплекса.

Эксперт отмечает, что В череде нынешних поражений и тотального фиаско под названием "сво" им нужна хоть какая-то "победа" и таковой может стать, если не захват Бахмута, то уничтожение или, хотя бы, повреждение ЗРК Patriot из чего они снимут целый пропагандистский сериал.

"Видимо, это и есть сопутствующая задача", — резюмирует Коваленко.

Обозреватель объясняет, что наше ПВО не стационарное, а мобильное, вследствие чего формирование таких карт оккупантами актуально первые часы после удара. Возможно по этой причине РОВ поднимает в воздух большее количество самолетов, чем задействует. Да, они рассредоточивают внимание, но не только. В случае определения места размещения ЗРК Patriot эти, запасные самолеты должны будут обеспечить следующую волну ракетных пусков, сконцентрированных исключительно по выявленной позиции... Подчеркну, в данном случае – это мысли вслух и не больше. Ну, или наоборот", — заключает Александр Коваленко.

Напомним, в ночь на 1 мая 2023 года Россия устроила очередную ракетную атаку Украины. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожено 15.

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