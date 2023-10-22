Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Последние секунды жизни: "Новая почта" показала удар по складу на Харьковщине изнутри – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1687
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Последние секунды жизни: "Новая почта" показала удар по складу на Харьковщине изнутри – видео

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". ФОТО: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В результате ракетного удара по терминалу "Новой почты", по последним данным, погибли шесть человек.

"Новая почта" показала новое видео с моментом ракетного удара России по своему складу в Харьковской области, где были сотрудники компании.

Видео окомпания бнародовала в соцсети X (Twitter).

"Последние секунды жизни наши коллеги провели помогая – сортируя посылки с лекарствами и гуманитарной помощью для пострадавшего от войны мирного населения. Россия уничтожила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространите информацию", — говорится в подписи к видео.

Ракетная атака по складу "Новой почты"

В результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения. Среди погибших есть неидентифицированное тело.

Россия атаковала терминал 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар с ЗРК С-300.

Все погибшие и раненые были сотрудниками компании "Новая почта".

Как рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по этому зданию. Они были запущены с территории Белгородской области.

На момент удара в грузовом терминале работало 22 человека.

Читайте также:

Вражеская атака унесла 6 жизней в почтовом терминале возле Харькова

Вражеская атака унесла 6 жизней в почтовом терминале возле Харькова

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1687
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация