Последние секунды жизни: "Новая почта" показала удар по складу на Харьковщине изнутри – видео

В результате ракетного удара по терминалу "Новой почты", по последним данным, погибли шесть человек.

"Новая почта" показала новое видео с моментом ракетного удара России по своему складу в Харьковской области, где были сотрудники компании.

Видео окомпания бнародовала в соцсети X (Twitter).

"Последние секунды жизни наши коллеги провели помогая – сортируя посылки с лекарствами и гуманитарной помощью для пострадавшего от войны мирного населения. Россия уничтожила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространите информацию", — говорится в подписи к видео.

Наши colleagues spent své останні секунди справжний helping — отделение областей с медициной и humanitarian aid for civilian suffering from the war. Russia разрушена гражданской архитектурой и должна быть исполнена war crimes. Please, spread the word #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp — Новая почта (@NP_official_ru) October 22, 2023

Ракетная атака по складу "Новой почты"

В результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения. Среди погибших есть неидентифицированное тело.

Россия атаковала терминал 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар с ЗРК С-300.

Все погибшие и раненые были сотрудниками компании "Новая почта".

Как рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по этому зданию. Они были запущены с территории Белгородской области.

На момент удара в грузовом терминале работало 22 человека.

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